***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2021 18:05
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021 15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" ELDE EDİLECEK NET FONUN KULLANIM YERLERİ Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde şirket sermayesinin 300.000.000 TL'den 540.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yeri aşağıda belirtilmiştir Halka arzdan sağlayacağı fonun tamamı 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının Metro Avrasya Georgia JSC şirketinden alınması sonucunda kalan 239.749.317,22 TL olan borcun ödenmesi için kullanılacaktır. Metro Avrasya Georgia JSC şirketine olan borç, 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının bu Şirketten 96.063.272,10 USD bedel üzerinden satın alınmasından kaynaklanmıştır. Bu borç için bir faiz ödemesi yapılmamakta olup, alım ABD doları olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 2018 yılında tarafların mutabakatı neticesinde ABD dolar kuru sabitlenerek borcun Türk Lirası üzerinden eşit taksitlerle ödenmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977844
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3259
|10,3401
|% 2,81
|
|Euro
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|% 2,69
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|Sterlin
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|Frank
|11,1112
|11,1781
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|
|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.862
|-1,57
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|Altın Gr.
|616
|616
|13,39
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|81,79
|81,79
|-0,26
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