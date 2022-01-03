***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.01.2022 18:07
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988213
BIST
10:121.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,20
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.958
En Düşük
1.940
10:1213,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1895
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1214,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1784
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:12768,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,21
|Açılış
|: 768,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:10
|CRFSA
|46,22
|3.197.500
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|31.996.014
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|INTEM
|105,00
|1.970.497
|% 6,65
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|PRKAB
|63,85
|37.632.582
|% -4,06
|
|SANEL
|6,17
|414.440
|% -3,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|EREGL
|29,66
|205.701.840
|% 1,44
|
|SISE
|14,19
|154.031.022
|% 2,38
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|GARAN
|11,49
|127.488.272
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,25
|72.456.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,48
|59.674.411
|% 0,58
|
|TSPOR
|7,07
|102.644.290
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2056
|13,2810
|% 1,63
|
|Euro
|14,9142
|14,9904
|% 1,27
|
|Sterlin
|17,7664
|17,8555
|% 0,97
|
|Frank
|14,3501
|14,4365
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% 0,99
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,29
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,07
|79,07
|0,09
|
Seans Raporu
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