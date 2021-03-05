***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilFATİH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 20.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye DeğilÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915383BIST