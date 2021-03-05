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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2021 13:00



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATİH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 20.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
YAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.
LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915383


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Yarım 1.304 1.339 -5,34  
Çeyrek 654 670 -2,67  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 0,01  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,02  
B. Petrol 68,57 68,57 1,83  
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