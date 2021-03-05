***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2021 13:00
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATİH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 20.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
YAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.
LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915383
BIST
15:011.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.534
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|Önceki Kapanış
|: 1.538
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1.545
En Düşük
1.528
15:017,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
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|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5541
En Düşük
7,4725
15:018,9431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,0395
En Düşük
8,9239
15:01407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
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|Açılış
|: 407,67
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler14:59
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|BJKAS
|4,49
|260.241.194
|% 7,93
|
|AYGAZ
|16,96
|79.278.438
|% 6,40
|
|KERVN
|0,90
|1.091.979
|% 5,88
|
|ATSYH
|6,30
|256.292
|% 5,53
|
|LINK
|46,98
|18.960.479
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|DYOBY
|15,96
|97.090.162
|% -4,55
|
|ISBTR
|43.101,00
|565.760
|% -4,22
|
|EDIP
|4,03
|32.230.322
|% -3,59
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|INDES
|33,00
|836.583.584
|% 8,27
|
|KRDMD
|7,30
|709.972.272
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|704.606.976
|% -0,27
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|455.306.012
|% -0,82
|
|TSKB
|1,75
|260.282.778
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|398.024.008
|% 1,79
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4802
|7,4840
|% -0,36
|
|Euro
|8,9319
|8,9387
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,3164
|10,3681
|% -0,85
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% -0,35
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,55
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|
Seans Raporu
14:59
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15:09AYGAZ
Yüzde 6.02 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 023 adet işlem
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15:08BEYAZ
Yüzde 6.96 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 519, 515 adet işlem
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.48 ) 1, 354
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, IZTAR, RODRG, NIBAS, CLEBI
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15:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LINK, KENT, MERIT, UMPAS