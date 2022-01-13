***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2022 15:31
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 12.03.1998 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 540000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993475
BIST
15:392.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,29
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
15:3913,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,3580
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
15:3915,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,4450
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
15:39797,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 20,36
|Açılış
|: 797,33
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TETMT
|367,40
|10.910.056
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.096,40
|13.306.586
|% 9,63
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|4.286.144.490
|% 1,92
|
|THYAO
|28,84
|3.809.602.189
|% 7,29
|
|GARAN
|11,91
|1.577.500.666
|% 0,51
|
|SISE
|15,26
|1.528.054.257
|% 0,46
|
|EREGL
|31,78
|1.516.565.539
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,30
|4.286.144.490
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,85
|1.000.256.361
|% -0,77
|
|PETKM
|9,69
|1.420.874.764
|% 1,47
|
|THYAO
|28,84
|3.809.602.189
|% 7,29
|
|GARAN
|11,91
|1.577.500.666
|% 0,51
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5810
|13,5815
|% 2,71
|
|Euro
|15,5860
|15,6012
|% 2,94
|
|Sterlin
|18,6064
|18,6997
|% 2,93
|
|Frank
|14,8517
|14,9412
|% 3,04
|
|Riyal
|3,6098
|3,6279
|% 2,76
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-2,04
|
|Altın Gr.
|798
|798
|21,14
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-66,00
|
|Tam
|5.272
|5.406
|-67,13
|
|Yarım
|2.548
|2.615
|-32,47
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-16,24
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,30
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,24
|