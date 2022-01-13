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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2022 15:31
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 12.03.1998 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 540000000 TRY 100 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993475


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.064  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 10.910.056 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
DENGE 1,46 2.066.541 % 9,77  
PKENT 8.096,40 13.306.586 % 9,63  
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15:39 Alış Satış %  
Dolar 13,5810 13,5815 % 2,71  
Euro 15,5860 15,6012 % 2,94  
Sterlin 18,6064 18,6997 % 2,93  
Frank 14,8517 14,9412 % 3,04  
Riyal 3,6098 3,6279 % 2,76  
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15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 -2,04  
Altın Gr. 798 798 21,14  
Cumhuriyet 5.300 5.380 -66,00  
Tam 5.272 5.406 -67,13  
Yarım 2.548 2.615 -32,47  
Çeyrek 1.278 1.307 -16,24  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,07  
Gümüş Gr. 10,15 10,16 0,30  
B. Petrol 84,43 84,43 -0,24  
Seans Raporu 15:39
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