***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2022 15:16
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil - -
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941037 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.06.2022 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035678 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036420
BIST
15:342.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,12
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:3417,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1008
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:3418,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2558
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
15:341.026,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.026,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,51
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.425.056
|% 9,96
|
|FONET
|12,98
|51.649.431
|% 9,17
|
|FLAP
|4,27
|73.922.896
|% 8,65
|
|DOCO
|1.629,70
|40.883.474
|% 7,59
|
|TSGYO
|6,75
|51.687.913
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.292.898
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.807.990
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,80
|22.823.852
|% -8,14
|
|THYAO
|45,80
|5.107.421.317
|% -1,97
|
|SISE
|22,26
|2.401.362.057
|% 1,83
|
|SASA
|43,92
|1.754.518.273
|% 2,57
|
|SAHOL
|19,62
|1.453.329.941
|% -1,21
|
|TOASO
|63,70
|1.082.102.707
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,63
|545.830.153
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,01
|670.747.142
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,60
|654.072.172
|% 0,44
|
|SEGYO
|1,16
|164.938.851
|% -7,94
|
|ODAS
|2,91
|386.245.134
|% 1,39
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2242
|17,2315
|% 0,61
|
|Euro
|18,5999
|18,6602
|% 1,45
|
|Sterlin
|21,5473
|21,6553
|% 0,66
|
|Frank
|17,5807
|17,6866
|% 0,84
|
|Riyal
|4,5803
|4,6033
|% 0,62
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|-7,00
|
|Tam
|6.766
|6.937
|-20,66
|
|Yarım
|3.270
|3.355
|-9,99
|
|Çeyrek
|1.640
|1.678
|-4,99
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,00
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,14
|
Seans Raporu
15:32
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, KCHOL
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15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, KOZAL
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 95 kaybederek (% -0.35 ) 2, 270
-
15:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAGHL, OYYAT, ULUUN, TSGYO
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15:47
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