***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 19:13
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla. FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSUYönetim Kurulu Başkanı ÖZGÜR AYYILDIZYönetim Kurulu Başkan Vekili ÇAĞLA ÖZTÜRKYönetim Kurulu Üyesi LOKMAN KONDAKÇIYönetim Kurulu Üyesi AHMET HAVUZYönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973072
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0454
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,30
|Açılış
|: 548,64
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4819
|9,4975
|% -0,40
|
|Euro
|11,0419
|11,0615
|% -0,05
|
|Sterlin
|13,0126
|13,0778
|% -0,60
|
|Frank
|10,3017
|10,3637
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5221
|2,5347
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,59
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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