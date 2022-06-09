***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında şirketimiz Yönetim Kurulu ve komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.Saygılarımızla.Yönetim KuruluAd/ Soyad GöreviFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Bşk. VekiliÇağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler:Denetlemeden Sorumlu Komite:Ad/Soyad GöreviAhmet HAVUZ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Ad/Soyad GöreviZekeriya ASLAN BaşkanAhmet HAVUZ ÜyeF. Buluç Demirel ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ad/ Soyad GöreviAhmet HAVUZ BaşkanZekeriya ASLAN Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036407BIST