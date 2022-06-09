***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2022 15:00
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında şirketimiz Yönetim Kurulu ve komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu
Ad/ Soyad Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komiteler:
Denetlemeden Sorumlu Komite:
Ad/Soyad Görevi
Ahmet HAVUZ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
Zekeriya ASLAN Başkan
Ahmet HAVUZ Üye
F. Buluç Demirel Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ad/ Soyad Görevi
Ahmet HAVUZ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036407
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BIST En Aktif Hisseler15:05
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
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|EUREN
|19,65
|37.238.302
|% 9,96
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|FLAP
|4,28
|69.836.358
|% 8,91
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|FONET
|12,87
|48.531.156
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|MOBTL
|1,88
|171.582.130
|% 7,43
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|OYYAT
|68,85
|90.642.403
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|TSGYO
|6,75
|51.580.473
|% -10,00
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|ULUUN
|20,08
|36.493.236
|% -9,96
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|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
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|SEGYO
|1,17
|160.823.559
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|THYAO
|46,00
|4.786.318.167
|% -1,54
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|SISE
|22,32
|2.257.933.173
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|SASA
|43,96
|1.554.414.556
|% 2,66
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|SAHOL
|19,75
|1.382.723.861
|% -0,55
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|TOASO
|63,90
|1.023.273.906
|% -3,26
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|EKGYO
|2,64
|530.421.262
|% -1,49
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|DOHOL
|4,05
|597.450.569
|% 2,02
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|SEGYO
|1,17
|160.823.559
|% -7,14
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|YKBNK
|4,62
|591.625.698
|% 0,87
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|ODAS
|2,93
|370.398.718
|% 2,09
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|15:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,2275
|17,2324
|% 0,62
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|Euro
|18,5673
|18,6214
|% 1,24
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|Sterlin
|21,5465
|21,6545
|% 0,65
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|Frank
|17,5628
|17,6686
|% 0,74
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|Riyal
|4,5789
|4,6019
|% 0,59
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|Altın Ons
|1.846
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|-7,39
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|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,64
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|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-5,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|-5,76
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|-2,78
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|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,39
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|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,02
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|B. Petrol
|123
|123
|-0,21
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