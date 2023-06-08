***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul neticesinde şirketin Yönetim Kurulunda ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.Yönetim Kurulu Görev DağılımıAd/ Soyad GöreviAyten ÖZTÜRK ÜNAL Yönetim Kurulu BaşkanıFatih ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkan VekiliÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiFevzi ŞANVERDİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler:Denetlemeden Sorumlu Komite:Ad/ Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Ad/ Soyad GöreviZekeriya ASLAN BaşkanFevzi ŞANVERDİ ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ad/ Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157475BIST