***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKomitelerin görev dağılımıDenetlemeden Sorumlu Komite:Ad/ Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Ad/ Soyad GöreviZekeriya ASLAN BaşkanFevzi ŞANVERDİ ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ad/ Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeBağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157476BIST