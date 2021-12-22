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***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

22.12.2021 15:11
***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 ind


***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %80 oranında artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 02.12.2021- 16.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 3.477.707,240 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 22.12.2021 tarihinde tamamlanmış olup, 21-22/12/2021 tarihlerinde satışa sunulan 3.477.707,240 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İhracın nihai tutarı 4.485.929,41 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Metro Avrasya İnvestment Geogia A.Ş 3.474.229 % 99,99 Yatırım Gürcistan Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985464


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