***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [METRO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarMetro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %80 oranında artırılarak 540.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 100 adet pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 02.12.2021- 16.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 3.477.707,240 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 22.12.2021 tarihinde tamamlanmış olup, 21-22/12/2021 tarihlerinde satışa sunulan 3.477.707,240 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İhracın nihai tutarı 4.485.929,41 TL olarak gerçekleşmiştir.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıMetro Avrasya İnvestment Geogia A.Ş 3.474.229 % 99,99 Yatırım Gürcistan Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985464BIST