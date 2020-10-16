***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2020 18:32
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.10.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,39-2,52 TL fiyat aralığından 3,230,004 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4,814,900 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 15.10.2020 tarihi itibariyle % 2,21 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/10/2020 3.230.004 4.814.900 -1.584.896 8.213.965 6.629.069 % 2,74 % 2,74 % 2,21 % 2,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882234
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0265
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05482,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,71
|Açılış
|: 482,60
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|ODAS
|3,55
|398.104.432
|% 0,85
|
|HLGYO
|2,57
|119.032.354
|% -0,77
|
|PEKGY
|2,70
|108.251.054
|% -0,37
|
|POLHO
|4,28
|144.033.929
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8997
|7,9062
|% -0,33
|
|Euro
|9,2583
|9,2678
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1827
|10,2338
|% -0,34
|
|Frank
|8,6046
|8,6564
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1006
|2,1111
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-10,11
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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