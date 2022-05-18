***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [METRO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGalip Öztürk Turtış işleminin kurumumuz (Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.' ye 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Satış işleminin 20.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" olup, satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat ve v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031119BIST