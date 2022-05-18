***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
18.05.2022 14:46
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galip Öztürk Turtış işleminin kurumumuz (Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.' ye 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Satış işleminin 20.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" olup, satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat ve v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031119
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0549
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1151
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8619
En Düşük
16,6727
18:05940,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,81
|Açılış
|: 941,53
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|39.027.843
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|39.027.843
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8662
|15,8810
|% -0,36
|
|Euro
|16,7729
|16,8080
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,7943
|19,8936
|% 1,02
|
|Frank
|16,2808
|16,3789
|% 1,45
|
|Riyal
|4,2218
|4,2430
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|26,66
|
|Altın Gr.
|941
|941
|10,72
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,72
|