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***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

18.05.2022 17:46
***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.05.2022 Tarihinde (bugün) yapılan açıklamada belirtilen işlemin gerçekleşeceği tarih 23.05.2022 olarak güncellenerek tekrarlanmıştır.
'Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli toplantısında
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'nin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding sermayesinde sahip olduğu 214.774.900,20 TL nominal değerli paylardan 64.774.900,20 TL nominal değerli kısmının 1,30 TL fiyat üzerinden Ayten Öztürk Ünal' a, kalan 150.000.000 TL nominal değerli kısmının da yine 1,30 TL fiyat üzerinden Fatma Öztürk Gümüşsu' ya satılmasına karar verilmiştir.
Satış işleminin kurumumuz (Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) aracılığıyla  (alıcı/satıcı üye)  toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.' ye 18.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Satış işleminin 23.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" olup, satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat ve v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031219


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Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 0,41  
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