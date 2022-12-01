***METRO* *PAPIL* *KFEIN* *HDFGS* *EUYO* *OZGYO* *HPF* *ATAGY* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.12.2022 09:24
***METRO******PAPIL******KFEIN******HDFGS******EUYO******OZGYO******HPF******ATAGY******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, ATAGY, EUYO, HDFGS, METRO, OZGYO, PAPIL, KFEIN]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083322
BIST
12:105.078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 100,74
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:1018,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:1019,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0742
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:101.065,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.065,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GENIL
|44,88
|34.359.724
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.928.933
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|334.228.134
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|OYYAT
|39,78
|70.468.057
|% -4,38
|
|VANGD
|6,27
|3.959.161
|% -3,98
|
|THYAO
|124,80
|4.545.482.073
|% 4,00
|
|KRDMD
|15,52
|3.209.220.472
|% 5,36
|
|SISE
|40,04
|2.690.558.720
|% 2,40
|
|EREGL
|43,60
|2.331.770.953
|% 2,20
|
|PETKM
|18,25
|1.853.277.794
|% 2,01
|
|KRDMD
|15,52
|3.209.220.472
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,25
|1.307.568.574
|% 5,22
|
|YKBNK
|11,97
|1.806.423.481
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,60
|1.281.608.026
|% 2,32
|
|SKBNK
|2,72
|307.025.084
|% 0,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6442
|% 0,07
|
|Euro
|19,4592
|19,4717
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,5142
|22,6271
|% 0,55
|
|Frank
|19,6742
|19,7927
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.109
|7.172
|17,00
|
|Yarım
|3.448
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|0,23
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25OZSUB
Yüzde 9.90 oranında artışla 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 032 adet işlem
-
12:24YATAS
Yüzde 6.95 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 358, 882 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, VESTL, HEKTS
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 69 artarak (% 1.92 ) 4, 454
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNICA, BRMEN, KSTUR, YYAPI, UZERB, OZSUB, PRKME, ALFAS, YGYO, MERIT