***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
09.12.2021 18:35
***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) 'ye ait 12.125.495,75 TL Nominal değerli payları hakkında 'Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi''ne ilişkin 'pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz Kurul'un 02.12.2021 tarihli ve 63/1756 sayılı toplantısında onaylanmış olup 03.12.2021 tarihli E-29833736-110.08-13887 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982514
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1120
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0429
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05788,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,13
|Açılış
|: 788,96
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7817
|13,7826
|% 0,70
|
|Euro
|15,5617
|15,5922
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,1468
|18,2378
|% 0,69
|
|Frank
|14,8415
|14,9310
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6640
|3,6824
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,94
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,03
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,76
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS