***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
10.12.2021 15:58
***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 09.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) 'ye ait 12.125.495,75 TL Nominal değerli payları hakkında 'Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi''ne ilişkin 'Pay Satış Bilgi Formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurumuzun Kurul'un 02.12.2021 tarihli ve 63/1756 sayılı toplantısında onaylandığı hususu 09.12.2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. SPK onaylı 'Pay Satış Bilgi Formu' ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982680
BIST
16:102.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,94
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1013,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1242
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:1015,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1199
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:10793,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,65
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:10
|HEDEF
|5,39
|76.027.393
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.876.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.683.419
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.209.616
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|SISE
|15,63
|2.085.165.618
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.905.910.070
|% -0,19
|
|GARAN
|11,72
|1.344.603.235
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|950.589.066
|% -1,58
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|TSKB
|1,57
|349.835.255
|% -3,68
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|671.603.616
|% -2,49
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9008
|13,9114
|% 0,90
|
|Euro
|15,6596
|15,7157
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4104
|% 0,78
|
|Frank
|14,9888
|15,0791
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6974
|3,7160
|% 0,90
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,46
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,94
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.218
|5.351
|29,15
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|14,10
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,86
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:23GSDDE
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 588 adet işlem
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16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 39 kaybederek (% -0.79 ) 2, 190
-
16:22XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 32, 508.00 milyon TL de
-
16:22TUREX
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 718 adet işlem
-
16:21TUREX
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 593 adet işlem