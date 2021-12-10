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***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

10.12.2021 15:58
***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020 09.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) 'ye ait 12.125.495,75 TL Nominal değerli payları hakkında 'Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi''ne ilişkin 'Pay Satış Bilgi Formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurumuzun Kurul'un 02.12.2021 tarihli ve 63/1756 sayılı toplantısında onaylandığı hususu 09.12.2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. SPK onaylı 'Pay Satış Bilgi Formu' ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982680


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