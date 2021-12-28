***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2021 19:07
***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 4,35 - 4,62 TL fiyat aralığından 935.965 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ( VANGD) sermayesindeki paylarımız 28.12.2021 tarihi itibariyle % 18,50 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2021 0 935.965 -935.965 5.560.965,75 4.625.000,75 % 22,24 % 42,4 % 18,5 % 39,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986776
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,3036
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
18:0513,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3517
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
18:05686,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 12,11
|Açılış
|: 686,36
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8162
|11,8180
|% 2,32
|
|Euro
|13,3835
|13,4397
|% 2,74
|
|Sterlin
|15,8620
|15,9415
|% 2,30
|
|Frank
|12,8586
|12,9360
|% 2,37
|
|Riyal
|3,1444
|3,1602
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-6,07
|
|Altın Gr.
|688
|688
|13,76
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,19
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,50
|