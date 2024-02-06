***METUR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***METUR******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [METUR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmekte olan Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve Ticaret AŞ.nin 54.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 54.000.000.-TL nominal değerli hamiline yazılı paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 97.585.-TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 01.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, Takas işlemleri 05.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıLEVENT ÖZLEM 10.000 % 10,25 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAMUSTAFA ÇOKURPINAR 11.000 % 11,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINASEDAT YAR 26.385 % 27,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINASELVET ÖZLEM 10.000 % 10,25 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINATOLUN KUDALOĞLU 40.000 % 40,99 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247074BIST