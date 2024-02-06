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***METUR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

06.02.2024 12:06
***METUR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Ara


***METUR******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmekte olan Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve Ticaret AŞ.nin 54.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 54.000.000.-TL nominal değerli hamiline yazılı paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 97.585.-TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 01.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, Takas işlemleri 05.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Saygılarımızla. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
LEVENT ÖZLEM 10.000 % 10,25 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
MUSTAFA ÇOKURPINAR 11.000 % 11,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
SEDAT YAR 26.385 % 27,04 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
SELVET ÖZLEM 10.000 % 10,25 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 40.000 % 40,99 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247074


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