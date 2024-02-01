***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.02.2024 08:58
***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [METUR]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 97.585,183 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 02.02.2024) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245927
BIST
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11:178.628
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1730,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1732,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:171.991,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:17
|METUR
|8,09
|8.977.668
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.097.732
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.228.423
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.875.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|117.373.617
|% -4,61
|
|THYAO
|275,00
|2.786.802.490
|% 0,82
|
|BINHO
|579,00
|1.545.473.267
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,60
|1.329.388.488
|% 2,40
|
|KCHOL
|167,00
|1.238.704.148
|% 3,92
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.192.124
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,08
|954.575.456
|% 1,10
|
|ZOREN
|4,70
|169.087.094
|% 0,86
|
|ADESE
|2,35
|79.672.429
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3667
|30,3706
|% 0,09
|
|Euro
|32,8131
|32,8296
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2959
|38,4880
|% -0,10
|
|Frank
|35,0023
|35,2132
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0735
|8,1139
|% 0,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|913,47
|916,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,62
|971,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,91
|% 0,66
|