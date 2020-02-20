***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:11
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820414
BIST
17:18115.550
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -3.646,50
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:186,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:186,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:18316,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,36
|Açılış
|: 316,82
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.869.175
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,50
|8.500.752
|% 9,47
|
|HATEK
|9,11
|39.638.806
|% 6,43
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TKURU
|7,12
|20.968
|% 4,55
|
|GSRAY
|3,12
|911.361.747
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.032.757
|% -19,92
|
|FENER
|15,84
|844.007.719
|% -18,52
|
|VERTU
|5,41
|38.794.844
|% -18,03
|
|TKNSA
|7,07
|64.993.671
|% -15,63
|
|ASELS
|28,24
|1.583.770.448
|% -5,17
|
|THYAO
|14,36
|1.405.293.755
|% -3,62
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.361.747
|% -20,00
|
|FENER
|15,84
|844.007.719
|% -18,52
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,23
|377.281.289
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,52
|384.208.346
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|911.361.747
|% -20,00
|
|IHLGM
|1,19
|250.795.907
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8231
|7,8623
|% -0,21
|
|Frank
|6,1830
|6,2202
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,37
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,82
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,29
|59,29
|0,17
|
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