METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|TCELL
|17,51
|1.194.980.970
|% 7,89
|DAGI
|5,65
|27.758.864
|% 7,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4831
|8,5256
|% -0,11
|Frank
|7,1777
|7,2210
|% -0,01
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,45
|Altın Gr.
|381
|381
|1,34
|Cumhuriyet
|2.480
|2.493
|6,60
|Tam
|2.545
|2.556
|4,80
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,30
|Çeyrek
|622
|626
|1,60
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,56
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|1,23
Seans Raporu
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EKGYO, SISE
- 12:29XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1154, 61 artarak (% 1.10 ) 105, 742
- 12:29 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TEKTU, DIRIT, UZERB
- 12:29 DIRIT, HALKS, TCELL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında