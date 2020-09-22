***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 10:06
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876104
BIST
12:571.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:577,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:578,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:57467,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,85
|Açılış
|: 467,63
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IDGYO
|6,27
|7.909.925
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.498
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,56
|886.384.107
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,22
|542.815.405
|% 1,26
|
|PETKM
|4,23
|411.638.087
|% 1,68
|
|TCELL
|14,90
|177.554.635
|% 1,43
|
|GARAN
|6,50
|167.825.038
|% 0,31
|
|KRDMD
|3,22
|542.815.405
|% 1,26
|
|SISE
|6,56
|886.384.107
|% 0,15
|
|PETKM
|4,23
|411.638.087
|% 1,68
|
|ISGYO
|1,74
|166.793.968
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,74
|128.865.297
|% 0,58
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6445
|7,6490
|% 0,22
|
|Euro
|8,9717
|8,9860
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7432
|9,7921
|% -0,12
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% 0,11
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-7,63
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.097
|3.174
|9,34
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,52
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,61
|