***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 16:12
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883914
BIST
16:581.155
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -35,61
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:588,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1265
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:589,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
16:58495,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 8,74
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,01
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KARTN
|1.362,00
|248.205.113
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|263.876.101
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.975.254
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|96.780.907
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.322.849
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.158.280
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.887.116
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|36.027.296
|% -10,00
|
|TSKB
|1,93
|2.884.346.776
|% 6,04
|
|ECILC
|7,55
|1.310.855.275
|% 5,59
|
|GARAN
|6,85
|974.569.295
|% -3,11
|
|SISE
|6,47
|818.882.193
|% -4,99
|
|FENER
|37,56
|697.335.732
|% -1,05
|
|TSKB
|1,93
|2.884.346.776
|% 6,04
|
|SKBNK
|1,82
|562.025.241
|% -2,67
|
|EKGYO
|1,71
|447.428.729
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|660.917.667
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|232.838.915
|% -7,81
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0887
|8,0936
|% 1,59
|
|Euro
|9,5619
|9,5662
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,5016
|10,5543
|% 1,34
|
|Frank
|8,8849
|8,9384
|% 1,24
|
|Riyal
|2,1509
|2,1616
|% 1,55
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,66
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.257
|3.338
|47,67
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|23,06
|
|Çeyrek
|790
|807
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|-1,06
|