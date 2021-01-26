***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 11:24
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904390
BIST
11:471.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:477,3825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3795
11:478,9614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9589
11:47441,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,69
|Açılış
|: 441,11
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:47
|MAALT
|254,20
|39.984.530
|% 10,00
|
|SANKO
|11,44
|21.577.370
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.048.289
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.510.372
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,49
|793.842.065
|% 0,81
|
|GARAN
|9,57
|708.456.154
|% 0,31
|
|KARSN
|5,49
|601.353.766
|% 5,58
|
|KOZAL
|120,60
|513.482.955
|% -0,66
|
|ODAS
|4,00
|341.098.725
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,49
|793.842.065
|% 0,81
|
|TSKB
|1,94
|300.022.765
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|226.047.516
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|187.320.909
|% -0,64
|
|KARSN
|5,49
|601.353.766
|% 5,58
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3785
|7,3825
|% -0,30
|
|Euro
|8,9576
|8,9614
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0548
|10,1053
|% -0,36
|
|Frank
|8,2938
|8,3438
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9674
|1,9773
|% -0,02
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,24
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
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12:01CMBTN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 388.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 819 adet işlem
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, KRDMD
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12:00
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 32 kaybederek (% -0.47 ) 1, 347
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, UMPAS, MAALT, TBORG, INVEO, SANKO, SEKUR, GEDIK, UFUK, VAKFN