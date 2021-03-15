***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 17:51
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918242
BIST
17:591.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
17:597,5530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
17:599,0200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0346
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
17:59418,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 418,82
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|JANTS
|624,20
|254.639.096
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.239.757
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.184.211
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.342.736
|% 9,99
|
|ARENA
|64,00
|188.335.682
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|37.275.427
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.249.690
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.178.169
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.416.303
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,74
|1.183.648.589
|% -2,02
|
|SISE
|7,79
|990.822.464
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|960.474.302
|% 1,31
|
|SASA
|45,32
|920.902.867
|% 0,53
|
|OTKAR
|431,50
|862.758.791
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,24
|412.006.379
|% -2,18
|
|GARAN
|8,74
|1.183.648.589
|% -2,02
|
|SISE
|7,79
|990.822.464
|% 1,70
|
|USAK
|2,76
|299.290.231
|% 4,55
|
|KRDMD
|7,54
|842.251.913
|% -1,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5490
|7,5530
|% -0,18
|
|Euro
|9,0126
|9,0200
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,4614
|10,5139
|% -0,45
|
|Frank
|8,0993
|8,1481
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0076
|2,0177
|% -0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|3,82
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|-1,11
|
Seans Raporu
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER