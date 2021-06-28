***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 10:05
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944371
BIST
12:491.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:4910,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
10,4717
En Düşük
10,4058
12:4910,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4300
En Düşük
10,3950
12:49498,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,25
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:49
|TKURU
|246,40
|5.653.235
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.249.393
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.401.216
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.408.837
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.511.438
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.563.994
|% -9,91
|
|METUR
|6,23
|49.830.344
|% -8,11
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,92
|8.206.409
|% -5,77
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|THYAO
|14,09
|399.805.091
|% -1,33
|
|SASA
|29,86
|332.741.084
|% 1,84
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|151.118.277
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,41
|215.202.455
|% 1,31
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4370
|10,4398
|% -0,26
|
|Euro
|10,4000
|10,4100
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1252
|12,1860
|% -0,06
|
|Frank
|9,4790
|9,5361
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3233
|2,3349
|% -0,29
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-22,14
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,71
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|