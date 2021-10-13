***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 17:18
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970356
BIST
17:431.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:439,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:4310,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:43523,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 11,79
|Açılış
|: 523,26
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:41
|LUKSK
|49,50
|9.677.274
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.655.252.680
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.681.229
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|34.240.989
|% 7,00
|
|ANELE
|2,65
|73.206.298
|% 6,85
|
|DOBUR
|34,16
|4.625.132
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.786.154
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,19
|9.280.538
|% -8,76
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.655.252.680
|% 9,97
|
|THYAO
|14,25
|1.387.864.606
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.351.523.136
|% -1,37
|
|ASELS
|16,31
|1.315.523.121
|% -0,18
|
|TUPRS
|122,50
|883.912.437
|% -3,54
|
|EKGYO
|1,83
|614.465.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|492.934.746
|% -1,23
|
|GARAN
|9,37
|1.351.523.136
|% -1,37
|
|ODAS
|1,48
|188.700.320
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|844.953.082
|% -0,88
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0743
|9,0786
|% 0,48
|
|Euro
|10,5033
|10,5110
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,3480
|12,4099
|% 0,88
|
|Frank
|9,7652
|9,8240
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4138
|2,4259
|% 0,50
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|523
|523
|12,00
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,60
|