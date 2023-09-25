***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2023 10:00
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197000
BIST
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12:138.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 173,52
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1327,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1328,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:131.681,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.681,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CIMSA
|325,70
|817.384.915
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.061.746
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,65
|21.603.012
|% -4,45
|
|EUKYO
|10,39
|5.788.521
|% -4,24
|
|ATAGY
|9,58
|20.979.878
|% -4,20
|
|TUPRS
|162,90
|3.620.455.495
|% 5,71
|
|THYAO
|229,20
|3.298.289.737
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,62
|3.229.923.600
|% 7,63
|
|KONTR
|345,70
|3.064.028.473
|% 8,17
|
|ISCTR
|25,22
|2.966.746.628
|% 1,29
|
|ZOREN
|5,04
|741.377.956
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.074.280.323
|% 2,40
|
|ADESE
|2,66
|305.126.989
|% 7,69
|
|SKBNK
|5,88
|640.784.623
|% 5,38
|
|CEMAS
|5,51
|446.910.740
|% -1,43
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2054
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,9295
|28,9403
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1449
|33,3112
|% 0,07
|
|Frank
|29,7868
|29,9662
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 26 artarak (% 1.97 ) 8, 610
-
12:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TUPRS, THYAO
-
12:28XU100
Endeks 8, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 63, 180.00 milyon TL de
-
12:28NATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 299 adet işlem
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem