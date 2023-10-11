***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 16:00
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204270
BIST
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16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -46,52
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0476
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:081.671,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.671,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TKNSA
|35,86
|595.466.643
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.654.152
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|181.120.638
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.366.191
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,93
|1.034.601.523
|% -8,82
|
|TETMT
|2.581,40
|29.568.047
|% -7,81
|
|ARENA
|30,08
|125.242.312
|% -7,62
|
|PETKM
|24,66
|4.341.924.345
|% 0,08
|
|THYAO
|232,00
|4.081.419.111
|% -2,56
|
|DMRGD
|23,10
|3.599.582.655
|% 5,48
|
|KOZAL
|28,26
|3.003.737.782
|% 1,51
|
|ISCTR
|25,52
|2.976.801.994
|% 2,82
|
|ZOREN
|6,28
|1.496.382.444
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,24
|1.515.042.662
|% -1,90
|
|PETKM
|24,66
|4.341.924.345
|% 0,08
|
|ODAS
|13,75
|2.404.709.817
|% 0,73
|
|DMRGD
|23,10
|3.599.582.655
|% 5,48
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7309
|27,7351
|% 0,07
|
|Euro
|29,4636
|29,4785
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,0463
|34,2171
|% 0,30
|
|Frank
|30,6382
|30,8228
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3716
|7,4085
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,59
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|13,34
|
|Cumhuriyet
|11.594
|11.769
|89,00
|
|Tam
|11.344
|11.429
|33,00
|
|Yarım
|5.689
|5.736
|21,00
|
|Çeyrek
|2.836
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|0,25
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|-0,76
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23NTGAZ
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 849, 337 adet işlem
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16:22GOKNR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 28.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 725, 659 adet işlem
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16:21YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 825 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem