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***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

09.11.2023 10:04
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216181


BIST
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IHYAY 2,97 26.151.048 % 10,00  
KSTUR 2.266,00 2.456.344 % 10,00  
ENSRI 24,68 11.658.955 % 9,98  
SNPAM 134,40 16.888.838 % 9,98  
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Dolar 28,4920 28,5091 % 0,20  
Euro 30,5275 30,5418 % 0,09  
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Frank 31,5166 31,7064 % 0,02  
Riyal 7,5760 7,6140 % 0,20  
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Gümüş ONS 22,50 22,53 % 0,66  
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Paladyum 1.035,77 1.038,61 % 0,66  
Brent Pet. 80,28 80,28 % 0,66  
Altın Ons 1.947,56 1.947,83 % 0,66  
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