***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 13:01
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218419
BIST
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16:007.799
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 132,75
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.805
16:0028,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0069
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
16:0031,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
16:001.811,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.811,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATATP
|78,25
|263.376.161
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.511.919
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|73.118.155
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,55
|287.803.853
|% -9,76
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,75
|916.408.103
|% -9,37
|
|THYAO
|241,60
|6.591.061.618
|% 2,55
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|TUPRS
|155,10
|3.228.464.324
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,80
|3.129.476.517
|% 1,73
|
|MIATK
|728,00
|2.566.476.324
|% -6,67
|
|EKGYO
|7,58
|1.353.904.011
|% 1,20
|
|REEDR
|28,32
|3.642.799.266
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,09
|608.979.124
|% 1,19
|
|YKBNK
|16,86
|1.481.552.032
|% 2,24
|
|ISCTR
|20,66
|1.706.910.560
|% 2,68
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6542
|28,6834
|% 0,02
|
|Euro
|31,1614
|31,1766
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,4203
|35,5980
|% -0,16
|
|Frank
|32,0925
|32,2859
|% -0,18
|
|Riyal
|7,6226
|7,6608
|% -0,01
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,60
|23,62
|% 0,66
|
|Platin
|900,94
|902,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,06
|1.039,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,48
|80,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.965,11
|1.965,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
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16:13XU030
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