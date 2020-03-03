***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 13:57
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Meltem Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823899
BIST
16:47109.777
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.467,52
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:476,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:476,8585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:47318,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,16
|Açılış
|: 318,16
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.191.860
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|135.992.771
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,69
|42.328.437
|% 16,75
|
|SONME
|6,11
|5.518.582
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.998.643
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,78
|11.104.569
|% -5,14
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,84
|1.149.939.589
|% 5,67
|
|THYAO
|12,11
|954.105.552
|% 2,63
|
|GARAN
|10,00
|538.712.504
|% 4,49
|
|KARSN
|1,90
|317.166.615
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|301.789.746
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|317.166.615
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,39
|219.407.662
|% 8,59
|
|IHYAY
|1,17
|156.356.985
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|301.789.746
|% 5,02
|
|ODAS
|2,10
|202.996.901
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8588
|7,8982
|% 0,23
|
|Frank
|6,4154
|6,4541
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6388
|1,6471
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|17,95
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.106
|2.138
|-8,00
|
|Tam
|2.096
|2.148
|-9,13
|
|Yarım
|1.013
|1.039
|-4,42
|
|Çeyrek
|508
|520
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|53,51
|53,51
|1,61
|