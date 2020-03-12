***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 12:08
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827419
BIST
12:1296.401
En Yüksek
|Değişim
|: -4,52%
|| -4.564,97
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:126,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:127,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:12330,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,46
|Açılış
|: 330,12
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,21
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.536.322
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|SELEC
|8,77
|90.744.995
|% 18,83
|
|DEVA
|11,71
|130.307.969
|% 17,81
|
|ECZYT
|12,88
|78.213.407
|% 16,88
|
|IHEVA
|2,55
|4.755.001
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,07
|27.628.164
|% -19,65
|
|ALCTL
|13,03
|12.128.032
|% -19,62
|
|RYGYO
|4,29
|13.604.587
|% -19,51
|
|RYSAS
|4,59
|23.885.477
|% -19,33
|
|ASELS
|24,84
|302.487.107
|% -5,05
|
|THYAO
|8,93
|283.310.252
|% -7,08
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|MGROS
|23,52
|144.183.708
|% 2,35
|
|GARAN
|9,02
|140.914.757
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,99
|94.349.454
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|99.189.272
|% -14,29
|
|EKGYO
|1,16
|58.291.601
|% -6,45
|
|ADESE
|1,28
|65.953.264
|% -3,03
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9481
|7,9879
|% 0,11
|
|Frank
|6,6433
|6,6834
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6577
|1,6660
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,40
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,89
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,33
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,71
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