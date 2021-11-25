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***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

25.11.2021 12:33
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979578


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Yarım 2.192 2.252 3,82  
Çeyrek 1.100 1.126 1,91  
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