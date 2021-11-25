***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2021 12:33
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979578
BIST
14:091.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:0912,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1927
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:0913,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2403
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:09693,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 10,30
|Açılış
|: 693,83
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TRILC
|11,88
|241.812.740
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|80.460.371
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.582.289
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|25.649.672
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.054.111
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,43
|441.258.106
|% -9,61
|
|DITAS
|25,06
|74.133.496
|% -8,67
|
|PETKM
|7,67
|1.698.828.516
|% -3,40
|
|SASA
|39,76
|1.645.669.314
|% 3,43
|
|ASELS
|21,88
|1.178.481.000
|% 4,19
|
|GARAN
|11,76
|937.624.685
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,71
|831.054.703
|% -0,80
|
|PETKM
|7,67
|1.698.828.516
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,44
|471.034.697
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|164.985.334
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,71
|831.054.703
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,23
|193.237.286
|% 0,45
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0461
|12,0803
|% 1,62
|
|Euro
|13,5274
|13,5700
|% 1,80
|
|Sterlin
|15,9572
|16,0372
|% 1,00
|
|Frank
|12,8220
|12,8992
|% 1,13
|
|Riyal
|3,1941
|3,2101
|% 1,10
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,42
|
|Altın Gr.
|691
|691
|7,97
|
|Cumhuriyet
|4.557
|4.626
|16,00
|
|Tam
|4.536
|4.655
|7,91
|
|Yarım
|2.192
|2.252
|3,82
|
|Çeyrek
|1.100
|1.126
|1,91
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|0,13
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|-0,23
|