***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2023 11:49
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198127
BIST
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13:348.313
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 94,55
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3427,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3429,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1089
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:341.650,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.650,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.685.780.847
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4131
|27,4178
|% 0,38
|
|Euro
|29,1174
|29,1283
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,5226
|33,6907
|% 0,61
|
|Frank
|29,9568
|30,1372
|% 0,48
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,63
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.985
|11.079
|-9,00
|
|Yarım
|5.509
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,33
|0,40
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|