***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2024 08:55
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260075
BIST
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11:048.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,93
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0432,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0577
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0435,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0633
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:042.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PKART
|84,15
|17.075.407
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|9.082.855
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.133.424
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.501.240
|% -9,97
|
|DOBUR
|192,80
|41.114.547
|% -7,31
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|AKFYE
|26,78
|358.180.901
|% -6,43
|
|THYAO
|272,50
|2.730.915.320
|% 1,49
|
|TUPRS
|167,10
|956.002.827
|% 1,15
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ARTMS
|56,65
|701.427.604
|% -4,06
|
|DOAS
|307,00
|646.544.741
|% -1,29
|
|ZOREN
|5,25
|270.929.998
|% 0,38
|
|MOGAN
|19,70
|897.696.920
|% -3,62
|
|ISCTR
|10,34
|351.850.877
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,50
|335.682.721
|% -0,38
|
|CEMAS
|5,31
|161.903.333
|% 4,12
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3352
|32,3382
|% 0,18
|
|Euro
|35,1125
|35,1229
|% -0,17
|
|Sterlin
|42,0806
|42,2915
|% -0,32
|
|Frank
|37,2556
|37,4423
|% -0,28
|
|Riyal
|8,8357
|8,8800
|% -0,09
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|905,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,27
|1.003,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem
-
11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
-
11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem