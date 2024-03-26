***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2024 09:04
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262311
BIST
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18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0683
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0711
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.247,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|SKYLP
|140,00
|36.389.852
|% 0,00
|
|ODINE
|39,92
|5.460.577
|% 0,00
|
|ATAGY
|12,46
|4.521.854
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,53
|9.587.842
|% 0,00
|
|KERVN
|2,54
|4.327.738
|% 0,00
|
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 0,00
|
|DOBUR
|176,40
|45.967.630
|% 0,00
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1683
|32,1745
|% 0,21
|
|Euro
|34,9304
|34,9404
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,0411
|41,2468
|% 0,09
|
|Frank
|36,0541
|36,2348
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|903,89
|905,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,02
|1.010,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.172,90
|2.173,24
|% 0,66
|