***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.03.2024 15:19
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263168
BIST
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17:088.822
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,72
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0832,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2736
En Düşük
32,1073
17:0835,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2512
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:082.274,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 21,46
|Açılış
|: 2.275,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AGROT
|39,16
|845.873.721
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.256.268.710
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.758.786
|% 9,99
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.175.859
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.167.659
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.310.716
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.347.396.712
|% -0,53
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|ASELS
|55,85
|3.366.590.828
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.656.616.626
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|EKGYO
|9,46
|1.661.448.858
|% 1,50
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2655
|32,2717
|% 0,31
|
|Euro
|35,0895
|35,1132
|% 0,71
|
|Sterlin
|40,9953
|41,2008
|% 0,20
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|896,80
|897,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,11
|972,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,21
|85,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,77
|2.191,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem
-
17:19MERKO
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 285 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770