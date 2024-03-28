***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2024 11:58
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263621
BIST
'
14:048.990
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 182,90
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0432,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0794
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
14:0435,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0298
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:042.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|AKENR
|11,55
|438.017.379
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.684.205
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.863.435
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|783.496.335
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.829.056
|% -9,97
|
|DESPC
|61,05
|63.798.446
|% -8,47
|
|THYAO
|292,00
|6.816.674.795
|% 3,27
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|GUBRF
|164,40
|2.388.493.125
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,70
|2.032.777.468
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,09
|2.464.783.472
|% 2,31
|
|ZOREN
|5,59
|806.671.642
|% 1,45
|
|AGROT
|38,24
|3.341.160.867
|% -2,35
|
|EKGYO
|9,56
|748.957.574
|% 1,38
|
|HEKTS
|17,26
|1.322.123.763
|% 5,76
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3235
|32,3304
|% 0,25
|
|Euro
|35,0655
|35,0907
|% -0,09
|
|Sterlin
|40,8759
|41,0808
|% -0,50
|
|Frank
|35,7859
|35,9653
|% -0,48
|
|Riyal
|8,6385
|8,6818
|% -0,36
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|900,11
|901,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,07
|1.005,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,01
|86,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.212,13
|2.212,50
|% 0,66
|