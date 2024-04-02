***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2024 12:52
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Bulut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265593
BIST
'
13:439.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 16,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4332,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4334,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:432.341,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:41
|FMIZP
|371,25
|99.357.559
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.026.088
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.371.183
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.225.436
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.447.735
|% -9,96
|
|POLHO
|15,04
|290.005.944
|% -9,94
|
|SELVA
|15,50
|275.829.964
|% -9,09
|
|SEKUR
|13,60
|31.905.600
|% -7,17
|
|THYAO
|304,25
|5.304.745.308
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|AKBNK
|48,54
|2.950.148.687
|% 1,55
|
|KCHOL
|213,80
|2.199.167.424
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|DZGYO
|4,61
|1.471.421.735
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,11
|1.421.777.874
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|EKGYO
|9,23
|675.721.800
|% -0,22
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2138
|32,2240
|% 0,14
|
|Euro
|34,6295
|34,6639
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5564
|35,7346
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,64
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,62
|918,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,04
|1.029,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,43
|2.263,77
|% 0,66
|