***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2024 18:08
***METUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273053
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
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|Önceki Kapanış
|: 9.680
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9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5210
En Düşük
32,3337
18:0534,6308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1366
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,60
|Açılış
|: 2.495,78
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4934
|32,5123
|% 0,31
|
|Euro
|34,5181
|34,5975
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3660
|40,5684
|% 0,24
|
|Frank
|35,5715
|35,7498
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6576
|8,7010
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,21
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,19
|962,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,66
|1.016,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,92
|89,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,43
|2.386,91
|% 0,66
|