***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2020 12:42
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020--31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838321
BIST
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|
|SANFM
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|12.670.044
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|
|CASA
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|PETUN
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|
|RTALB
|8,65
|14.804.353
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
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|81.292.583
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|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
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|% -9,80
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|SNGYO
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|% -2,39
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|1.554.244.802
|% -3,25
|
|ASELS
|26,48
|1.416.567.212
|% -2,93
|
|GARAN
|8,35
|703.934.838
|% -2,68
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|TSPOR
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|% 4,23
|
|THYAO
|10,64
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|
|YKBNK
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|% -3,92
|
|MNDRS
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|% 4,76
|
|IHLGM
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|% -5,45
|
|CEMAS
|0,99
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|% -5,71
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6216
|% -0,02
|
|Frank
|7,1012
|7,1440
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8252
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|% 0,95
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-6,84
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|Altın Gr.
|381
|381
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.502
|21,90
|
|Tam
|2.509
|2.575
|22,50
|
|Yarım
|1.220
|1.253
|10,90
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|Çeyrek
|612
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,30
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|Gümüş Gr.
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|3,45
|-0,02
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|B. Petrol
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