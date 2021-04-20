***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 12:24
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021--31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.04.2021
Tescil Tarihi
15-04-2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20-04-2021 tarih ve 10313 sayı
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca,Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin
Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, 02.04.2021 tarihli genel kurul kararı 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 20.04.2021 tarih 10313 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929601
BIST
13:511.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:518,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:519,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0581
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:51461,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 461,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:51
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.407.907
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.902.334
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.689.632
|% 6,85
|
|DESA
|15,29
|20.376.896
|% 6,18
|
|FADE
|14,40
|26.012.147
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.210.031
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.483.267
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|882.186.934
|% 1,71
|
|EREGL
|18,05
|693.959.305
|% -0,61
|
|PETKM
|6,57
|520.343.803
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,23
|433.816.373
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|337.136.789
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.136.789
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|177.634.837
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|882.186.934
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|249.027.518
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|97.157.531
|% -1,80
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1220
|8,1244
|% 0,45
|
|Euro
|9,7903
|9,7971
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,3033
|11,3600
|% 0,25
|
|Frank
|8,8311
|8,8843
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,31
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|