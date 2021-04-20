***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01-03-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021--31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.04.2021Tescil Tarihi15-04-2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20-04-2021 tarih ve 10313 sayıAçıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca,Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ninŞirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, 02.04.2021 tarihli genel kurul kararı 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiş, 20.04.2021 tarih 10313 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929601BIST