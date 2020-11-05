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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

05.11.2020 16:58
GÜNCEL HABERLER



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun, 03.11.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin  Ek'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886364


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