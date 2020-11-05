***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.11.2020 16:58
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 03.11.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886364
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05526,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,38
|Açılış
|: 526,23
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.914.192
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4252
|8,4346
|% 0,16
|
|Euro
|9,9487
|9,9638
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,0007
|11,0559
|% 0,90
|
|Frank
|9,2635
|9,3193
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|32,36
|
|Altın Gr.
|525
|525
|8,91
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,29
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
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17:57XU030
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17:57
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17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de