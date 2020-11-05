***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 03.11.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886364BIST