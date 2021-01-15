***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12-01-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarihli Haftalık Bültenin'de 12.01.2021 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi çerçevesinde Ek'te yer alan tadil metnine uygun görüş verilmesi için yaptığımız başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902505BIST