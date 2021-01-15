***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.01.2021 09:49
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12-01-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarihli Haftalık Bültenin'de 12.01.2021 tarihli açıklamamızda duyurduğumuz, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi çerçevesinde Ek'te yer alan tadil metnine uygun görüş verilmesi için yaptığımız başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902505
BIST
11:101.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,99
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:107,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:108,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:10440,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,75
|Açılış
|: 440,28
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.719.931
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.218.161
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SISE
|7,90
|579.204.006
|% 2,20
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|335.826.392
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SKBNK
|1,63
|192.264.438
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,38
|116.748.920
|% 0,73
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3946
|7,4011
|% 0,55
|
|Euro
|8,9657
|8,9703
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0791
|10,1296
|% 0,28
|
|Frank
|8,2845
|8,3344
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9657
|1,9755
|% 0,46
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,37
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,75
|55,75
|-0,67
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SAHOL, AKBNK
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, EREGL
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.75 ) 1, 368
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SNKRN, YAPRK, POLTK, INVEO, SODSN, KSTUR, MERIT, PKENT, BURCE
-
11:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, CASA, UZERB, INTEM, SUMAS