***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.06.2020 21:26
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779
Transferler
-9.049.076 9.049.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.935 -1.914.426 -1.918.361 -1.918.361
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.914.426 -1.914.426 -1.914.426
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.935 -3.935 -3.935
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000 3.137 21.096 41.631 -13.534.020 -1.914.426 2.617.418 2.617.418
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 18.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.732 -3.332.971 -3.339.703 -3.339.703
Dönem Karı (Zararı)
27 -3.332.971 -3.332.971 -3.332.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.732 6.732 6.732
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.127.468 -1.127.468 -1.127.468
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.000 -1.127.468 3.137 12.396 41.631 -13.531.164 -3.332.971 65.561 65.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.121.018 -1.584.625
Dönem Karı (Zararı)
-3.332.971 -1.914.426
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.332.971 -1.914.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
956.210 353.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 604.049 570.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.551 -1.102.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 7.283 -69.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 -902.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 3.268 -130.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
439.977 608.773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -265.566 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 733.810 426.568
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -29.092 210.093
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 825 -27.888
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -45.492 277.955
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -52.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.276.013 402.471
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -5.355.488 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 689.835 -1.703.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 689.835 -1.703.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -22.821 -1.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -22.821 -1.574
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -61.108 695.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 2.319.470 -13.591
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -295.939 800.057
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -295.939 800.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 16.716 545.596
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -714.514 184.474
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -3.693 269.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -710.821 -84.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 0 -159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 147.836 -104.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 147.836 -39.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Not.26 0 -64.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.652.774 -1.158.057
Ödenen Faiz
-468.244 -426.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
796.637 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
805.604 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 805.604 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.967 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -8.967 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.372.655 1.243.743
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.373.692 1.243.743
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 1.373.692 1.243.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.951.726 -340.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.951.726 -340.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 5.733.538 408.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.781.812 67.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.781.812 5.733.538
Finansal Yatırımlar
Not.7 4.228.020 0
Ticari Alacaklar
Not.10 2.703.103 3.363.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.955.892 1.955.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 747.211 1.407.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 28.085 5.264
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 28.085 5.264
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 2.318.345 2.257.237
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 672.686 1.155.992
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 672.686 1.155.992
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 20.258 160.874
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 45.953 53.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 45.953 53.173
ARA TOPLAM
11.798.262 12.729.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 752.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.798.262 13.482.649
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 44.294 44.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 44.294 44.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 531.741 531.741
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 15.925.002 16.430.817
Kullanım Hakkı Varlıkları
543.062 565.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.036.126 2.102.521
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 2.036.126 2.102.521
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 575 1.836.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 575 1.836.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 593.011 545.835
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.673.811 22.057.885
TOPLAM VARLIKLAR
31.472.073 35.540.534
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 152.946 682.832
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.946 682.832
Banka Kredileri
Not.8 0 524.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
152.946 158.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.958.088 4.371.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.958.088 4.371.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 4.958.088 4.371.869
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 31.640 326.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 31.640 326.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 95.639 78.923
Diğer Borçlar
Not.11 449.921 1.164.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 449.921 1.160.742
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 9.997 6.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 9.997 6.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
5.698.231 6.631.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.698.231 6.631.542
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 25.665.998 24.348.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 25.665.998 24.348.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 25.665.998 24.348.639
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 0 0
Diğer Borçlar
Not.11 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Not.21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 42.283 27.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 42.283 27.621
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.708.281 24.376.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.406.512 31.007.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 65.561 4.532.732
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.127.468
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.137 3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.396 19.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.396 19.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.396 19.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.531.164 -13.534.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.332.971 2.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.561 4.532.732
TOPLAM KAYNAKLAR
31.472.073 35.540.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 1.151.640 3.445.960
Satışların Maliyeti
Not.28 -785.101 -1.950.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
366.539 1.495.376
BRÜT KAR (ZARAR)
366.539 1.495.376
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -389.137 -576.999
Pazarlama Giderleri
Not.29 0 -165.784
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 38.802 281.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -118.016 -373.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-101.812 660.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 191.531 7.670
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -44.733 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.986 668.237
Finansman Gelirleri
Not.33 265.566 0
Finansman Giderleri
Not.33 -3.689.015 -2.304.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.378.463 -1.636.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
45.492 -277.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 45.492 -277.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.332.971 -1.914.426
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.332.971 -1.914.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.332.971 -1.914.426
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,18517000 -0,10640000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar Not.36 -0,18520000 -0,10640000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.332.971 -1.914.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.332.971 -1.914.426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849258
BIST