***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000 3.137 25.031 41.631 -4.484.944 -9.049.076 4.535.779 4.535.779Transferler-9.049.076 9.049.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.935 -1.914.426 -1.918.361 -1.918.361Dönem Karı (Zararı)27 -1.914.426 -1.914.426 -1.914.426Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.935 -3.935 -3.935Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000 3.137 21.096 41.631 -13.534.020 -1.914.426 2.617.418 2.617.418Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.732 -3.332.971 -3.339.703 -3.339.703Dönem Karı (Zararı)27 -3.332.971 -3.332.971 -3.332.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.732 6.732 6.732Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.127.468 -1.127.468 -1.127.468Dönem Sonu Bakiyeler27 18.000 -1.127.468 3.137 12.396 41.631 -13.531.164 -3.332.971 65.561 65.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.121.018 -1.584.625Dönem Karı (Zararı)-3.332.971 -1.914.426Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.332.971 -1.914.426Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler956.210 353.898Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 604.049 570.022Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10,11 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.551 -1.102.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 7.283 -69.087Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 -902.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 3.268 -130.888Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler439.977 608.773Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -265.566 0Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 733.810 426.568Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -29.092 210.093Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 825 -27.888Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -45.492 277.955Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -52.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.276.013 402.471Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -5.355.488 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 689.835 -1.703.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 689.835 -1.703.202Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -22.821 -1.574İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -22.821 -1.574Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -61.108 695.181Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 2.319.470 -13.591Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -295.939 800.057İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -295.939 800.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 16.716 545.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -714.514 184.474İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -3.693 269.061İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -710.821 -84.587Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 0 -159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 147.836 -104.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 147.836 -39.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Not.26 0 -64.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.652.774 -1.158.057Ödenen Faiz-468.244 -426.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI796.637 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri805.604 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 805.604 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.967 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -8.967 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.372.655 1.243.743İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıNot.27 0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.373.692 1.243.743Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 1.373.692 1.243.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.037YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.951.726 -340.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.951.726 -340.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 5.733.538 408.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.781.812 67.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 1.781.812 5.733.538Finansal YatırımlarNot.7 4.228.020 0Ticari AlacaklarNot.10 2.703.103 3.363.846İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.955.892 1.955.892İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 747.211 1.407.954Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 28.085 5.264İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 28.085 5.264Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 2.318.345 2.257.237Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 672.686 1.155.992İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 672.686 1.155.992Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 20.258 160.874Diğer Dönen VarlıklarNot.26 45.953 53.173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.26 45.953 53.173ARA TOPLAM11.798.262 12.729.924Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 752.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.798.262 13.482.649DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 44.294 44.294İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 44.294 44.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 531.741 531.741Maddi Duran VarlıklarNot.18 15.925.002 16.430.817Kullanım Hakkı Varlıkları543.062 565.938Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.036.126 2.102.521ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 2.036.126 2.102.521Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 575 1.836.739İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 575 1.836.739Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 593.011 545.835Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.673.811 22.057.885TOPLAM VARLIKLAR31.472.073 35.540.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 152.946 682.832İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar152.946 682.832Banka KredileriNot.8 0 524.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar152.946 158.697Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 4.958.088 4.371.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 4.958.088 4.371.869Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 4.958.088 4.371.869Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 31.640 326.754İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 31.640 326.754Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 95.639 78.923Diğer BorçlarNot.11 449.921 1.164.435İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 3.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 449.921 1.160.742Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 9.997 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 9.997 6.729Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM5.698.231 6.631.542Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.698.231 6.631.542UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 25.665.998 24.348.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 25.665.998 24.348.639Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 25.665.998 24.348.639Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 0 0Diğer BorçlarNot.11 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0Devlet Teşvik ve YardımlarıNot.21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 0 0Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 42.283 27.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 42.283 27.621Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.708.281 24.376.260TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.406.512 31.007.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 65.561 4.532.732Ödenmiş Sermaye18.000.000 18.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.127.468Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.137 3.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.396 19.128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.396 19.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.396 19.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.531.164 -13.534.023Net Dönem Karı veya Zararı-3.332.971 2.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.561 4.532.732TOPLAM KAYNAKLAR31.472.073 35.540.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 1.151.640 3.445.960Satışların MaliyetiNot.28 -785.101 -1.950.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)366.539 1.495.376BRÜT KAR (ZARAR)366.539 1.495.376Genel Yönetim GiderleriNot.29 -389.137 -576.999Pazarlama GiderleriNot.29 0 -165.784Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 38.802 281.854Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -118.016 -373.880ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-101.812 660.567Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 191.531 7.670Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -44.733 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.986 668.237Finansman GelirleriNot.33 265.566 0Finansman GiderleriNot.33 -3.689.015 -2.304.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.378.463 -1.636.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri45.492 -277.955Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 45.492 -277.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.332.971 -1.914.426DÖNEM KARI (ZARARI)-3.332.971 -1.914.426Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.332.971 -1.914.426Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,18517000 -0,10640000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar Not.36 -0,18520000 -0,10640000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.332.971 -1.914.426Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.332.971 -1.914.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849258BIST