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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

11.03.2020 14:26
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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
4.dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Denetim türünün sehven hatalı yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur
Açıklamalar

Sehven  Sınırlı olarak yazılan Denetim türü Sürekli olarak değiştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826954


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ECILC 3,94 195.868.585 % 18,32  
DEVA 9,61 131.876.622 % 15,92  
SELEC 7,02 86.452.162 % 14,15  
ECZYT 10,43 86.683.689 % 13,49  
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Sterlin 7,9619 8,0019 % 0,44  
Frank 6,5808 6,6205 % 0,88  
Riyal 1,6409 1,6491 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 331 331 4,25  
Cumhuriyet 2.193 2.226 32,00  
Tam 2.182 2.237 27,20  
Yarım 1.055 1.082 13,16  
Çeyrek 529 541 6,58  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,04  
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