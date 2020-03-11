***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi4.dönemDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniDenetim türünün sehven hatalı yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokturAçıklamalarSehven Sınırlı olarak yazılan Denetim türü Sürekli olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826954BIST