***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.12.2020Genel Kurul Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Beyaz Karanfil sokak no 13 3.LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumanı-pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği-pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.01.2021 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.YILMAZ AKBAŞ' in katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak 1.pdf - TutanakEK: 2 Fiziki Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06/01/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Şirketimizin 30.000.000.-TL olan 2015-2019 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ,3.Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897351BIST