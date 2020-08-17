***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarEKTE YER ALAN TABLO 2020 YILI 2. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869358BIST