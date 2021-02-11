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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.02.2021 09:03



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Konut imarlı arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkin
İhaleyi Açan Taraf
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10.02.2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla İli Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 467/1 parsel, 23.323.03 m2, 0,15 emsal konut imarlı  arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 11.02.2021 tarihinde yapılacak ihaleye Şirketimiz teklif verecektir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaza ilişkin tahmini bedel 18.660.000 TL olarak belirlenmiştir.
Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909008


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Altın Gr. 418 418 0,24  
Cumhuriyet 2.790 2.832 -3,00  
Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,20 27,24 0,22  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,04  
B. Petrol 61,12 61,12 -0,35  
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