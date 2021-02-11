***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKonut imarlı arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkinİhaleyi Açan TarafÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı10.02.2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/02/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla İli Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 467/1 parsel, 23.323.03 m2, 0,15 emsal konut imarlı arsa niteliğinde taşınmazın satışına ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 11.02.2021 tarihinde yapılacak ihaleye Şirketimiz teklif verecektir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaza ilişkin tahmini bedel 18.660.000 TL olarak belirlenmiştir.Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909008BIST